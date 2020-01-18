10 صور تجمع الفنان حسام داغر بوالدته قبل رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

تُوفيت صباح اليوم السبت، والدة الفنان حسام داغر، بأحد المستشفيات، بعد تعرضها لأزمة قلبية، ولم يتحدد موعد الجنازة بعد.

ويرتبط داغر بوالدته بشكل كبير، إذ يحرص على الحديث عنها باستمرار في أحاديثه الإعلامية، كما ينشر صورهما باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كان الفنان حسام داغر طالب جمهوره بالدعاء لوالدته، بعد تعرضها لأزمة قلبية أمس، ودخولها أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وإليكم 10 صور تجمع داغر بوالدته قبل رحيلها

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ونشر داغر صورة لوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا إلي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت".

وتابع: "وحياة أغلى ما عندكم اللي يقدر يدعي بيغير القدر زي المره الي فاتت كانت اتحسنت شويه وفاقت من الغيبوبة وبصت وضحكتلنا وعرفتنا، أستحلفكم بالله الدعاء ودي آخر مره أطلب فيها حاجة من أي حد، يارب يارب شوفو ضحكتها زي الأطفال إزاي.. يا رب يا رب خليك جمبي".

جدير بالذكر أن حسام داغر يُعرض له فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، والذي طرُح بدور العرض السينمائي في أكتوبر الماضي، الفيلم بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري وعمرو وهبة وشادي ألفونس، وياسر الطوبجي، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.