فيديو| عايدة رياض تكشف إصابتها بمرض السرطان ورحلة العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة عايدة رياض إنها أصيبت بسرطان المثانة عام 2015، عندما كانت تصور مسلسل "دهشة" مع الفنان يحيى الفخراني، حيث بدأت تشعر بالتعب وقتها، لكنها انتظرت حتى انتهاء التصوير، وتوجهت لأحد الأطباء، وأخبرها أن الأمر مجرد ميكروب في البول.

وتابعت رياض، ببرنامج "تحيا الستات" على قناة "النهار"، أنها استمرت في العلاج لمدة 3 أشهر، لكنها لم تشعر بتحسن، فطلب منها شقيقها تغيير الطبيب، والمتابعة مع آخر، وبالفعل استجابت له، فتم إجراء أشعة وتحاليل أثبتت في النهاية إصابتها بورم خبيث في المثانة.

واستكملت: "اتخضيت طبعًا.. كنت حاسة إنه الموضوع خلاص.. ده عيا جامد، آه كنت خايفة.. بس عادي ماشية، وتواصل أشقائي مع عدد من الأطباء بالخارج، لكن نجل شقيقتي كريم حسن شحاتة أخبرني بطبيب ماهر للغاية هنا في مصر، وبالفعل توجهت إليه وبدأت رحلة العلاج".

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وأوضحت أن الأشهر الثلاثة الأولى كانت تأخذ فيها جرعات العلاج الكيماوي بمعدل جرعة كل 21 يوما، ثم توقفت لمدة شهرين أجرت بعدها مسحا ذريا أثبت أن الأمور في تحسن مستمر، ثم دخلت في مرحلة العلاج بالإشعاع وهكذا إلى أن انتهت من كل مراحل العلاج، لافتة إلى أنها كانت ترفض الأعمال الفنية التي تعرض عليها وقتها، لكن الطبيب طلب منها قبول الأعمال الفنية وألا تترك نفسها للمرض، وبالفعل استجبت له ووافقت على مسلسل "حالة عشق" مع مي عز الدين، وكانت تمضي الوقت بين التصوير والعلاج.

وأضافت: "كانوا عايزين يعملوا لي مثانة صناعية جديدة لكن استخرت ربنا ورفضت، طبعا شعري وقع والشكل اتغير، لكن الشغل رحمني من كتر التفكير، وعدت الحكاية الحمد لله".