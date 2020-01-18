تراند اليوم : "كندة علوش" تتبرأ من منشور مهين لطليقها: "والله ما قلت الكلام ده"

نفت الممثلة السورية، كندة علوش، تصريحات منسوبة إليها يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن رأيها في زوجها الأول السيناريست، فارس الذهبي، والذي انفصلت عنه في أبريل 2016 بعد زواج دام 8 سنوات.

وكان منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنه خاص بـ "علوش" ويتضمن آراء لاذعة بحق زوجها الأول، بينما هو في الحقيقة لا يخصها، وفق ما قالت.

وجاء في المنشور المنسوب إلى "علوش" حول زوجها الأول: "هو مكانش ماسك فيَّا من أصلُه عشان يسيب، انا اللي كنت دايمًا ماسكة، عملت كل اللي اقدر عليه عشان احافظ على علاقتنا، كنت بتنازل كتير ومفكرة ان اللي بعمله صح، تغاضيت عن عيوبه ومكانتش بتفرق معايا، كنت بخلقله مميزات عشان اشوفها فيه وارضى بيه.

- و لما كانت واحدة من صحباتي تقولي كلهم زي بعض و مفيش حد يستاهلك مكنتش بصدق رغم انهم ف النهاية طلعوا صح .. بس تعرفي كل ده مش نقص فيا او ضعف وقلة حيلة ولا حتى هبل قد ما هو حب و عشم كبير هو ك شخص ناقص مقدرش يفهمه ..

- بس فالاخر و بعد استنزاف كل المحاولات عشان افضل ماسكة ومتمسكة بأحساسي ليه وبأمنيتي اتجوزه اللي متمنيتش حاجة ف الدنيا قدها .. قررت فجأة أسيبه .. تعبت .. تعبت وأستسلمت.

- #الخُلاصة : ربنا خلق الستات كائن و في جدًا بطبعه، ممكن تموت تحت رجليك عشانك حتى لو كنت انت اقل راجل ف الدنيا. .. زي ما ربنا خلق الجمل ضخم عملاق بس بيخليه يشوفك بعينه انت الأضخم ويخاف منك ويطيعك ويصبر عليك. خلق الست نفس الكلام. .. مهمًا تكون انت معفن هي شيفاك سيد الناس. بس اياك و غضبها.

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- الست لما بتغضب وتيأس منك بتمحيك من قلبها، انت اللي كانت شيفاك عملاق، ملك ملوك الأرض على قلبها لو سقطت من نظرها أنتهيت، خلاص .. ف النهاية هتقولك "أمشي يا شاطر انا مبتعرفش بعيال".

إلا أن الممثلة السورية سارعت إلى نفي أي علاقة بهذا الكلام، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "ما قلتش والله ما قلتش الكلام ده ولا في أي حتة يا ريت ما ننشره كلام مش متأكدين منه وشكرًا".

وسبق أن ردت "علوش" على تساؤلات متابعيها حول حقيقة إنجابها طفلة من زوجها الأول وذلك للمرة الأولى.

وجاء ذلك عندما تلقت سؤالاً من أحد متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، جاء فيه: "لديك ابنة أخرى لماذا لا تهتمي بها مثل حياة"، لترد عليها كندة بقولها: "ليس لدي ابنة أخرى وحياة هي ابنتي الوحيدة".

ونشرت "علوش" صورة لها بصحبة زوجها الممثل المصري، عمرو يوسف وابنتها التي لا تظهر ملامحها، معلقة: "جنتي".

