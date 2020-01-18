تراند اليوم : موقف محرج لنجمة شهيرة.. سقط فستانها فكشف عن صدرها بالكامل

تعرضت الممثلة الإسبانية، سيليا فريجيرو لموقف لا تحسد عليه لحظة احتفالها بالحصول على جائزة عن مشاركتها في برنامج تليفزيوني، بعد أن سقط الجزء العلوي من فستانها، ليكشف عن صدرها بالكامل.

وتظهر النجمة الإسبانية، لحظة احتفالها بفوز برنامج "Vida Perfecta" بجائزة أفضل برنامج كوميدي تلفزيوني في إسبانيا، وهي جائزة تعادل "الجولدن جلوب".

وفي غمرة احتفالها بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم الليلة الماضية في مدريد، تعرض صدر "فريجيرو" بالكامل أمام عدسات المصورين، إذ لم تكن ترتدي حمالة صدر أسفل الفستان.

وحصلت الممثلة اٍلإسبانية على الجائزة في إطار حفل تنظمه أكاديمية السينما الإسبانية منذ عام 2014 لتكريم المتميزين في التليفزيون والسينما.

وكان الفائز الأكبر هو بيدرو ألمودوفار، الحائز على جائزة الأوسكار عن أفضل مخرج وأفضل دراما وأفضل سيناريو. وحصلت جوليتا سيرانو على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.

يذكر أن الممثلة الإسبانية سبق وأن اختارت فستانًا من تصميم اللبناني جورج شقرا لحضور حفل جوائز مجلة "تيلفا" Telva في 2015.

