تراند اليوم : تدهور صحة نادية لطفي ونقلها للعناية المركزة في حالة خطرة

وفي تصريحات لنقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، طمأن الجمهور على الفنانة، وقال: "الحمد لله تم استقرار حالتها وأطمأن محبيها في كل العالم العربي وأطالبه بالدعاء لها بالشفاء التام والعاجل ولكن حالتها حاليا استقرت تماما".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا أنباء عن وفاة الفنانة نادية لطفي، ولكن نقابة المهن التمثيلية نفت هذه الأنباء، واصفه إياها بالأخبار السخيفة.
واحتفلت قبل أسبوعين الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها الثالث والثمانون الذي يوافق الثالث من شهر يناير خلال تواجدها في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وكتب المخرج مجدي أحمد علي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «في عيد ميلاد الرائعه ناديه لطفي تورته وكوارع ومحشى وممبار مع نفحه من لفت وزيتون من صنع يديها ..دمت لنا ولمحبيك الكثر !!».