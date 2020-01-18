تراند اليوم : نجمة "ذا فويس" تفجع في وفاة شقيقها: "كان عامل جمعية ونفسه يتجوز"

فجعت المطربة الأردنية نداء شرارة في وفاة شقيقها (26 عامًا)، إثر تعرضه لحادث أليم صباح اليوم.

وكتبت نداء شرارة عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، "أخوي مات 26 سنة، مات شاب، راح حادث، كنت وعدتوا أجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بدو يقبضها عشان اخطبلو".



وعبرت نجمة "ذا فويس" عن صدمتها في رحيل شقيقها الأصغر، قائلة: "يارب الفجيعة أكبر مني.. أكبر من طاقتنا الصبر من عندك يارب.. صبر أمي، قلبي بيتعصر يارب".

وقالت "نداء": "تقبل التعازي في جمعية السافرية .. في منطقة جبل الزهور عقب صلاة العصر .. استودعتك الله يا حبيبي ..الله يصبرنا كسرتنا يا اخويا".

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يشار إلى أن "نداء" اكتسبت شهرة عريضة في العالم العربي بعد فوزها بلقب أفضل صوت في برنامج المسابقات للمواهب الغنائية "ذا فويس" (الموسم الثالث) عام 2015.

وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة. وقد لقت عرضًا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

وفي أغسطس 2016 طالتها شائعة تخليها عن الحجاب، بعد حفلها في مهرجان جرش ونشرت حينها تدوينة طويلة عبر حسابها الرسمي أكّدت فيها تمسكها بحجابها قائلة: "أنا من تمسكت بحلم ومبدأ، لست ممن يعشقون التنازل من أجل الحصول على شيء، كل ما عليك أن تستمتع بصوتي فقط، لا أن تقيمني".

