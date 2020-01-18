تحتضن ابنتيها وتوجه لهن رسالة.. شاهد الظهور الأول لنانسي عجرم بعد تورط زوجها في قتل السارق

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة ابنتيها “ميلا وإيلا” على “إنستجرام” بعد تورط زوجها الدكتور فادي الهاشم بقضية قتل شخص دخل إلى منزله بهدف السرقة.

ويعد هذا هو أول ظهور لـ “عجرم” منذ الحادث، وقالت وهي تحتضن ابنتيها: “إنتو الدني… وبروحنا نحميكن“.

وجاءت رسالة عجرم إلى ابنتيها بعد رواية زوجها بأنه أطلق النار على الشاب بعد أن كان متوجهًا إلى غرفة بناته.

يذكر أن قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي لم تنته بعد، ووجهت القاضية غادة عون لزوج نانسي تهمة القتل العمد.