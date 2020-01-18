ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة ابنتيها “ميلا وإيلا” على “إنستجرام” بعد تورط زوجها الدكتور فادي الهاشم بقضية قتل شخص دخل إلى منزله بهدف السرقة.
ويعد هذا هو أول ظهور لـ “عجرم” منذ الحادث، وقالت وهي تحتضن ابنتيها: “إنتو الدني… وبروحنا نحميكن“.
وجاءت رسالة عجرم إلى ابنتيها بعد رواية زوجها بأنه أطلق النار على الشاب بعد أن كان متوجهًا إلى غرفة بناته.
يذكر أن قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد زوج نانسي لم تنته بعد، ووجهت القاضية غادة عون لزوج نانسي تهمة القتل العمد.
كانت هذه تفاصيل خبر تحتضن ابنتيها وتوجه لهن رسالة.. شاهد الظهور الأول لنانسي عجرم بعد تورط زوجها في قتل السارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.