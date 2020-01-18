شاهد: بعد اتهامها بخدش الحياء .. “روزانا اليامي” .. أنا حضنت زوجي ولم أحضن واحد غريب وما سويت شي خارج العرف

رفضت الإعلامية السعودية روزانا اليامي اتهامها بخدش الحياء وعدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي لنشرها مقطعًا لها وهي تحتضن وتقبل زوجها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، موضحة أنها لم تفعل شيئًا حرامًا أو خارجًا عن المألوف. وقالت اليامي في تصريحات تليفزيونية :” كوني أنا في لحظة قاعدة أتكلم مع جوزي وحضتنه.. ففي السوشال ميديا 900 شخص أزواج باسو بعض وحضنوا بعض وأنا نشرت صور كتير ليهم.. يعني كتير فنانين وفنانات حضنوا بعض وباسو بعض وهما متزوجين.. أنا ما سويت شي خارج أو حضنت واحد غريب عني أنا حضنت زوجي”.

وأضافت :”إحنا بنشوف في حفلات ومهرجانات فنانين لا يمتون صلة لبعض بصلة بيبسوا ويحضنوا بعض ويباركوا لبعض وكان علاقتهم ببعض علاقة حميمة.. أنا لما حضنت حضنت زوجي وما كنت الحالة الأولى يمكن أنا الحالة المليون.. وأنا لا سويت شي حرام في إطار الحرمانية وفي العرف أنا ما سويت شي خارج إطار العرف.. أنا ما سويت شي غلط أنا حضنته من باب الحميمية”. أما عن سبب إخفائها زوجها وعدم ظهوره في السوشال ميديا أو الإدلاء بأي معلومات خاصة عن جنسيته أو مهنته، أوضحت اليامي :”أنا قولت أنه ما بيطلع في السوشال ميديا لأن هادا مو مجاله.. وما حدا خصه هو بيشتغل في إيه.. عادا شي يخصني أنا ليه يسألوا”.