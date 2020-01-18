الليلة.. نقابة الصحفيين تحتفي بكتاب "ريحة الحبايب" للروائي محمد إبراهيم طعيمة

تحتفي اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين في السادسة من مساء اليوم السبت 18 يناير، بالكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، وذلك بإقامة حفل توقيع لكتابه الجديد "ريحة الحبايب.. حكايات إنسانية لنجوم الفن".

ومن المقرر أن يدير اللقاء الناقد الفني الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، فيما يشهد الحفل حضور عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني ومنهم أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنانين إيهاب فهمي، نهال عنبر، عزوز عادل، بالإضافة للفنانين دنيا عبدالعزيز، راندا البحيري، محسن منصور، أحمد

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عبدالعزيز، وعدد آخر من نجوم ونجمات التمثيل والغناء.

وكان الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة قد طرح مؤخراً كتابه الجديد "ريحة الحبايب" والذي تصدر غلافه الفنان الشاب هيثم أحمد زكي ووالده الفنان الكبير أحمد زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد، فيما احتل صدارة الغلاف الذي صممه الفنان محمد شكري، وتنشره دار الياسمين، عدداً من نجوم الفن الراحلين إلى جانب عائلة الفنان أحمد زكي، ومنهم حسين الشربيني، نجاح الموجي، سناء يونس، ناهد شريف، تحية

كاريوكا، عبدالفتاح القصري، علي الشريف، والفنان جورج سيدهم شفاه الله.

وأكد الكاتب الصحفي والروائي محمد إبراهيم طعيمة، أنه يرصد من خلال الكتاب مجموعة من قصص الحب والأحزان والمآسي التي عاشها هؤلاء الفنانين بعيداً عن أعمالهم الفنية المعروفة للعامة، حيث يغوص الكتاب في تفاصيل حياتهم الشخصية من واقع لقاءاتهم التي أجروها بأنفسهم في عدد من المجلات الفنية والقنوات الفضائية.

يذكر أن كتاب "ريحة الحبايب" هو العمل الأدبي الرابع للكاتب محمد إبراهيم طعيمة، حيث صدر له عام 2011 رواية "رجالة الهانم" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عمل طبعتين لها، وكتاب "عفريتة هانم" عام 2014، الذي يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، ورواية "مولد سيدي البيومي" في 2016 والتي تم تحويلها لعمل مسرحي.