شاهد.. منة عرفة على قمة تريندات جوجل لهذا السبب

تسببت صورة الفنانة منة عرفة، مع اليوتيوبر على غزلان، حالة من الجدل الواسع، بعد نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، للتتصدر المرتبة الأولي في تريندات موقع "جوجل".
وتستعد منة عرفة، لتصوير مشاهدها في بطولة فيلم " شريط 6"، مع الفنان
ويناقش أحداث الفيلم، قضايا ومشكلات الشباب الحالية،والتي أبرزها انتشار حالات الإدمان، عبر 3 شخصيات يعانون من الإدمان، ويُعالجوا من قِبل نفس الطبيب النفسي وهو خالد الصاوي.
ويشارك في الفيلم، إلي جانب منة عرفة، الفنان خالد الصاوي، عبد العزيز، وفاء عامر عامر، محمد على رزق، وائل عبد العزيز، طونى ماهر، وخالد أنور، وياسر الطوبجى، وكما تشارك نيللي كريم كضيفه شريف.
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