صلاح عبدالله ينعي إبراهيم فرح بكلمات مؤثرة

نشر "صلاح" صوره له وعلق عليها قائلًا : "جايز ما تعرفهوش أو تعرفوا شكله وما تعرفوش إسمه.. بس اللي لازم تعرفوه إن الراجل الطيب الصالح العسل دا، كانت بسمته بتنور قلبي".

وتابع قائلًا : "وكنت بفرح قوي لما أقابله صدفة في التصوير وكنت بحس بوجوده المبهج ان الدنيا لسه بخير ومش لوحدي تقريبًا كل اللى اشتغلوا معاه كان

دا شعورهم ارجوكم الفاتحه والدعاء للفنان الانسان بمعنى الكلمه إبراهيم فرح".

يذكر ان الفنان ابراهيم فرح رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع المرض داخل غرفة العنايه المركزه بأحد المستشفيات الخاصه بالمهندسين، وذلك عن عمر يناهز 68 عامًا.