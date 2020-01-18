نشر "صلاح" صوره له وعلق عليها قائلًا : "جايز ما تعرفهوش أو تعرفوا شكله وما تعرفوش إسمه.. بس اللي لازم تعرفوه إن الراجل الطيب الصالح العسل دا، كانت بسمته بتنور قلبي".
وتابع قائلًا : "وكنت بفرح قوي لما أقابله صدفة في التصوير وكنت بحس بوجوده المبهج ان الدنيا لسه بخير ومش لوحدي تقريبًا كل اللى اشتغلوا معاه كاندا شعورهم ارجوكم الفاتحه والدعاء للفنان الانسان بمعنى الكلمه إبراهيم فرح".
يذكر ان الفنان ابراهيم فرح رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع مع المرض داخل غرفة العنايه المركزه بأحد المستشفيات الخاصه بالمهندسين، وذلك عن عمر يناهز 68 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله ينعي إبراهيم فرح بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.