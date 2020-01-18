البيت الفني للمسرح ينعى الفنانة نادية رفيق

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت، ببالغ الحزن والأسى الفنانة نادية رفيق، والتي وافتها المنية، صباح أمس الجمعة.

وأكد البيت الفني للمسرح، في بيان له، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

يذكر أن توفت الفنانة نادية

رفيق، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز 84 عاما، وتم تشييع الجنازة بكنيسة السريان في مصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة.