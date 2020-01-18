السبت.. انطلاق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 46

ينطلق مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما في دورته الـ 46، مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الأول من فبراير.

يشار إلى أنه أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، عن الأفلام الثمانية والتي سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب

العرض التجاري، وهي: "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" إخراج مروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون أخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

يذكر ان سيتم تكريم خلال المهرجان عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد، السيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، الفنان لطفي لبيب، الممثلة جيهان فاضل، مهندس الديكور نهاد بهجت، الناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.