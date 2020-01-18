الليلة.. عرض البخيل على مسرح أوبرا ملك

يقام في السابعة والنصف مساءً، عرض "البخيل" على مسرح اوبرا ملك برمسيس، ومن المقرر أن يستمر يوميا دون إجازات حتى يوم الأحد ١٩ يناير، وسعر التذكرة عشرون جنيهًا.

العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد

خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.