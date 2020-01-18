ميرنا وليد - بيروت - رغم وفاة والدتها في وقت متأخر من ليلة الخميس في مونتريال عن عمر يناهز الـ92 عاماً، إلا أن المغنية العالمية ​سيلين ديون​ لم تلغِ حفلها ليلة أمس، في ميامي.

وكان لافتاً تضمن الحفل توقفًا مؤقتًا لتحدث ديون عن وفاة والدتها تيريز تانجواي ديون قائلةً :"أنا متأكدة من أنكم سمعتم أخبار وفاة والدتي في وقت مبكر من صباح هذا اليوم".

وأضافت :"لكنني على ما يرام ونحن جميعا بخير"، ورغم ملاحظة الجميع أنها حاولت مقاومة دموعها، واصلت ديون الحديث عن كيف كانت والدتها مريضة لفترة طويلة وأن العائلة كانت تعرف أنها لن تبقى معهم لفترة أطول.

وتابعت :"الليلة الماضية انضممت إلى إخواني وأخواتي في مونتريال ، وقضيت المساء بجانب سريرها، قلنا القصص، غنينا الأغاني، لقد عانق بعضنا بعضا وقلنا وداعا.. نحن على يقين من أن أمي انتظرتنا أن نكون جميعا مرة واحدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيلين ديون تنعى والدتها على المسرح خلال حفلها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.