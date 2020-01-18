هيا الشعيبي تتعرّض لهجوم عنيف.. وما علاقة أحلام؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ لهجوم عنيف، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أعلنت من خلاله لقبها الجديد.

وتبين أنها باتت تطلق على نفسها إسم "ملكة الكوميديا"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً وقد رأى بعض المتابعين أنها تستحق ذلك ومنهم الممثلة السعودية حلا نورة، التي كتبت: "أحلى كوين" و"أحلى وأطيب وأجمل كوين إنت هيونة"، في المقابل سخر البعض الأخر منها، ووصلت التعليقات إلى حد السخرية اللاذعة والتجريح، مشيرين إلى أنها تقلد بهذا الفنانة الإماراتية ​أحلام​، التي تُعرف بلقب الملكة.

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