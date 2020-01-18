نادية لطفي في العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - نُقلت الممثلة المصرية ​نادية لطفي​ إلى غرفة العناية المركزة، في مستشفي المعادي بمصر، بعد تدهور مفاجئ في حالتها الصحية، إثر وعكة أصابتها بسبب نزلة شعبية حادة.

نقيب المهن التمثيلية، الممثل المصري أشرف زكي، والذي يتابع حالتها الصحية، قال: "الحمد لله تم استقرار حالتها وأطمأن محبيها في كل العالم العربي وأطالبه بالدعاء لها بالشفاء التام والعاجل ولكن حالتها حاليا استقرت تماما".

وقد إنتشر الأسبوع الماضي أخبار عن وفاة لطفي، لكن نقابة المهن التمثيلية في مصر نفت هذا الأمر، مشيرة الى أن هذه الأخبار السخيفة ما هي إلا مجرد شائعات لا مبرر لها، وكان مصدرها الأول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي.

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