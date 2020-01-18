خاص- الفن يكشف تفاصيل جديدة عن ألبوم عمرو دياب الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تم الإعلان أخيرا عن موعد طرح ألبوم الفنان المصري ​عمرو دياب​ الجديد وذلك في كانون الثاني/يناير الحالي والمفاجأة هي أن عمرو دياب قام بتسجيل سبع أغنيات جديدة في الآونة الأخيرة تعاون فيها مع مجموعة من الفنانين مثل الشاعر شادي نور والملحن شريف بدر وبلال سرور وتركي آل شيخ وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وأسامة الهندي ونادر حمدي بالإضافة لقيامه أيضا بالتلحين لنفسه وقرر عمرو في الألبوم الجديد الاستعانة بهم من أجل إضافة روح جديدة لأغنياته.

وكان عمرو قد طرح في 2019 مجموعة من الأغنيات مثل بحبه وأنا غير وأول يوم في البعد ومتغير وقدام مرايتها وحققت الأغاني نجاحا كبيرا.