هكذا تبدو رولا سعد من دون ماكياج! بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - لطالما عودتنا الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ على عفويتها في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى ذلك هي من محبي الموضة وتطلق دوماً صيحات جديدة تكون غريبة في بعض الاحيان لكن تعجب الكثيرين.

هذه المرة اختارت ان تنشر صورة لها من دون ماكياج وقريبة جدا من وجهها التقطتها على طريقة السيلفي وتفاجأ المتابعون من نضارة بشرتها ويبدو انها تعتني كثيرا بها. وأشار البعض انها جميلة من دون المكياج والرموش المصطنعة التي تستخدمها ونصحوها في ان تميل للوك البسيط أكثر في اطلالاتها المقبلة.

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