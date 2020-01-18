خاص- ربيع الزين يروي لـ"الفن" مأساة فقدانه توأم بنات وشعوره بمولوده الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تحدث ملك جمال لبنان السابق والممثل ​ربيع الزين​ عن الشعور الجديد، الذي يعيشه وزوجته أخصائية التغذية ​أنجي قصابية​، بعد أن رزقا بمولودهما الأول، وقال في حديث خاص لموقع "الفن": "منذ أن تزوجنا كنا ننتظر توأم بنات وللاسف خسرناه نتيحة إهمال طبي وقمنا بدفنهما لأنهما كانتا مكتملتين، ومن بعدها أيضاً حصل إجهاض بسبب مشاكل بالفحوصات.. الحمدلله بالمرة الثالثة تكتمنا عن الموضوع كون ما حصل من قبل يعكس سلبياً على الأم فالعامل النفسي يلعب دوراً كبيراً".

وتابع الزين: "بالمرة الثالثة كان كل شيء يسير على ما يرام، وأطلقنا عليه اسم ريان او راين، وأنا إخترت الاسم، وتعمدنا أن تبقى أنجي ببلغاريا بالمستشفى لان لبنان شهد ضغطاً كبيراً بالفترة الماضية، وأيضاً إعتقد عدد كبير من الناس أننا إنفصلنا لاني كنت أشارك بالمناسبات الفنية وحيداً وأنجي بقيت هناك".

واختتم ربيع عاجزاً عن وصف فرحته بإبنه، قائلاً: "تعلمت مقولة (أعملوا على قضاء حوائجكم بالكتمان).. شعور غريب أعيشه بليلة تتغير حياتك وتتغير الأولويات عندك".

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