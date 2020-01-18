تراند اليوم : الرقابة الفنية تؤيد أيمن بهجت قمر: “من المستحيل عرض مسرحية إنها حقًا عائلة محترمة 2 .. والقضاء في انتظار مخرجها”

شن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، هجومًا حادًا على صناع الجزء الثاني من مسرحية “إنها حقًا عائلة محترمة”، للمخرجين سمير الكدواني وكريم الكسار، وذلك بعدما طرح بوستر المسرحية، والتي من المقرر إقامتها على مسرح شو بدءًا من يوم 23 يناير الجاري حتى 3 فبراير القادم.

وعلق الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، على هذا الأمر قائلًا: “إنه بالفعل تم خلال الفترة الماضية، عرض المسرحية على هيئة الرقابة على المصنفات، ولكن تم رفض النص والمسرحية بشكل عام لأسباب خاصة بالنقابة”.

وأضاف خالد عبد الجليل، في تصريح خاص ، أنه من المستحيل عرض المسرحية في يوم 23 يناير الجاري أو موعد آخر بعدما تم رفض عرضها، وذلك لأنه في هذه الحالة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، والذي سينتج عنه قضية صناع العمل، مؤكدًا أننا في دولة قانون وكل شيء يخضع للقانون .

وعلى جانب متصل، نشر أيمن بهجت قمر صورة من “إيفنت” المسرحية وعلق عليها قائلًا: “أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي .. هي ميغه ولا مولد وصاحبه غايب ..أنا هنزل أقدم بلاغ في المسؤولين عن العمل ده قلة أدب حقيقي”.

تم التواصل مع مخرج الجزء الثاني من مسرحية “إنها حقًا عائلة محترمة”، كريم الكسار، ورد على اتهامات الشاعر أيمن بهجت قمر في سرقة حقوق الملكية الفكرية للعمل الفني الخاص بوالده.

وبرر كريم قائلًا: “نص المسرحية مختلف تمامًا عن الجزء الأول، وأنا لم أقتبس سوى شخصية أبو الفضل، ولم أقتبس أي شخصية أخرى، فالعمل مختلف، وكانت الرقابة تتابع معي خطوة بخطوة وحضرت البروفات”.

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وأضاف: “معي تصريح بالعرض، وأنا كنت أريد تسمية المسرحية بـ”إنها حقًا عائلة محترمة جدًا”، ولكن الرقابة رفضت، فأصبح اسمها “إنها عائلة منحرفة” ولكن الاسم الظاهر على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ذلك من عمل فريق التسويق، وليس لي أي تدخل فيه”.

أيمن بهجت قمر يشن هجومًا على صانعي الجزء الثاني من مسرحية أبيه: “دي قلة أدب” (صورة)

واسترسل قائلًا: “أنا كنت سأقوم بالاتصال به منذ شهر، كي أخبره بمسرحيتي ولكن نص مسرحيتي مختلف ومزجت به العصرية وطورت بجميع شخصيات المسرحية، حيث إن هناك فارقًا زمنيًا تخطى الخامس والعشرين عامًا”.

ومن المقرر، عرض الجزء الثاني المطور من “إنها حقًا عائلة محترمة” على مسرح شو ما بين الفترة 23 يناير الجاري حتى 3 فبراير، من إخراج سمير الكدواني وكريم الكسار، وتأليف وبطولة أحمد درويش، إنتاج شركة “Tomorrow Production”.

مخرج الجزء الثاني من “إنها حقًا عائلة محترمة” يرد على هجوم أيمن بهجت قمر

الجدير بالذكر، أن مسرحية “إنها حقًا عائلة محترمة” تم عرضها عام 1979، وكان أبطالها الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس وزوجته شويكار، أمينة رزق، سوسن ربيع، محمود الجندي، عبد الله فرغلي، إخراج سمير العصفوري، تأليف بهجت قمر وسمير خفاجي.

تدور أحداث القصة حول أب متفانٍ في تربية أبنائه، ويسخر كل حياته وقوته من أجل تحقيق ذلك الهدف خاصة بعد وفاة والدتهم، ولكن تتغير حياة هذا الوالد بعد تعرفه على راقصة، يقع الأب في غرام هذه الراقصة الجميلة ويتنازل عن العديد من مبادئه التي قيد نفسه بها سابقًا ويقرر الزواج من هذه الراقصة.