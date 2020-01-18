شاهد.. جوهرة بثلاث بدلات في وصلة رقص على “حلو المكان”

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت الراقصة جوهرة مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” قدمت من خلاله وصلة رقص على انغام اغنية “حلو المكان” للفنان المصري تامر حسني.

وظهرت جوهرة في وصلة رقص من داخل منزلها بثلاث بدلات مختلفة الالوان واستطلعت رأي جمهورها حول الاجمل.

وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: “أي بدلة الاجمل 1, 2 او 3? الاغنية للفنان تامر حسني”.

يذكر ان الراقصة جوهرة شاركت في احدث افلام النجم تامر حسني “الفلوس” الى جانب عدد من الفنانين كان منهم خالد الصاوي وزينة وعائشة بن احمد.