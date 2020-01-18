عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تخطف الانظار بإطلالة مثيرة!

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 12:53 مساءً - خطفت الفنانة عزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، الأنظار بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام.
وفد ظهرت عزة مجاهد بإطلالة ملفتة ومثيرة، حيث ارتدت هوت شورت جلد باللون الأسود مع سترة قطنية بنفس اللون، ونسقت معهما جاكيت باللون الزيتي اللامع.
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