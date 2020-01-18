متابعة بتجـــــــــرد: تفقد خالد العناني وزير السياحة والأثار المصرية، آخر مستجدات مشروع ترميم قصر البارون بحي مصر الجديدة، تمهيدا لافتتاحه في شهر فبراير/شباط.

ووفقا لما نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية، تتم إعادة تأهيل القصر ليصبح معرضا يروى تاريخ حي مصر الجديدة، ويشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة عبر العصور المختلفة. كما يعرض المتحف أهم معالم حي مصر الجديدة التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية. Advertisements وأعلنت محافظة القاهرة أن افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة سيتم عقب الانتهاء من أعمال الترميمات التي تنفذها وزارة السياحة والأثار بالتنسيق مع محافظة القاهرة. قصر البارون هو قصر تاريخي يقع في منطقة مصر الجديدة، تم بنائه على الطراز الهندي، وشيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان. وتم تقديم مقترح لأن تكون أسعار تذاكر الدخول للقصر بالنسبة للمصريين 20 جنيها و10 جنيهات للطلاب، بينما تبلغ سعر تذكرة دخول الأجانب 100 جنيه و50 جنيه للطلبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن موعد افتتاح “قصر البارون” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.