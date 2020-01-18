استديوهات “فوكس” السينمائية الأمريكية تستغني عن اسمها الشهير

متابعة بتجــــــــــرد: ستتخلى استديوهات “فوكس القرن العشرين” السينمائية الأمريكية، عن اسمها الشهير، والذي كان يسبق العديد من أشهر الأفلام السينمائية، منها “حرب النجوم” و”صوت الموسيقى”.

واتخذت القرار شركة “ديزني”، بعدما اشترت شركة “فوكس” وأصول لها، في العام الماضي 2019، وذلك في صفقة خرافية بلغت 71 مليار دولار أمريكي، بحسب مجلة “ذا هوليوود ريبورتر” الأمريكية.

وستحمل الاستديوهات اسم “استديوهات القرن االعشرين”، بعد الاستغناء عن اسم “فوكس”، بينما ستحمل شركتها لإنتاج الأفلام المستقلة “فوكس سيرش لايت” اسما جديدا هو “سيرش لايت بيكتشرز”.

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وسيكون فيلم “The Call of the Wild” هو أول فيلم سيحمل الاسم الجديد “استديوهات القرن العشرين”، والذي سيطرح في دور العرض السينمائية يوم 21 فبراير/ شباط المقبل، وهو من بطولة هاريسون فورد.