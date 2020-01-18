درة تبتعد عن الزوج بسبب الرجل الشرقي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: حلّت الفنانة التونسية درة ضيفة على برنامج “وشوشة”، المذاع على شاشة “النهار”، حيث تحدثت عن الزواج بالنسبة لها، مؤكدة أنه فكرة مطروحة، ولكن ليس من السهل تنفيذها.

وأوضحت أن ما يجعل موضوع الزواج فكرة صعبة أن الرجل الشرقي لا يتقبل دائمًا نجاح المرأة، بالإضافة إلى أنه من الصعب أن يكون هناك ثقة وحب وتفاهم بين شخصين.

وأضافت أنها لا تؤمن بفكرة مواصفات فتى الأحلام، وذلك لأن الزواج والحب هو التقاء أرواح، لافتة إلى أن هذه الأرواح لن تلتقي إلا إذا حدث بينهما ارتياح نفسي وتفاهم.

درة، شاركت في بطولة مسلسل “بلا دليل”، الذي عرض الشهر الماضي وشاركها البطولة خالد سليم ونيكولا معوض‎.‎