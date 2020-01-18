أصالة عن المصالحة مع أنغام: ”ماني إنسانة فاضية“

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت الفنانة أصالة نصري حفلة غنائية في القرية العالمية في دبي وسط جمهور غفير، حيث قدمت خلال الحفلة باقة من الأغنيات المميزة التي زينت مشوارها الفني الممتد لأكثر من 30 عاماً.
وداخل كواليس الحفلة، وجه أحد الصحفيين إلى أصالة سؤالاً مباشراً، حول بعض الأنباء المنتشرة عن وجود مصالحة قريبة بينها وبين الفنانة أنغام، لتجيب أصالة قائلة: “ما عندي مشاكل مع حدا”، وعن استعدادها للمصالحة قالت: ”ما عندي مشاكل مع حدا، مالي فاضية، أنا إنسانة مشغولة، مشغولة بين شغلي وولادي وأصدقائي”.
تجدر الإشارة إلى أن خلال أصالة مع أنغام يعود، سببه زواج أنغام من أحمد إبراهيم المتزوج من ياسمين عيسى ابن شقيقة المخرج طارق العريان وذلك قبل وقوع الطلاق بين الأخير وبين أصالة.
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