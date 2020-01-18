نبيلة عبيد وناديا الجندي سوياً في بيروت بعد جفاء منذ الثمانينات

متابعة بتجــــــــــرد: لطالما تحدّث الإعلام عن منافسة وجفاء بين النجمتين المصريتين نبيلة عبيد وناديا الجندي منذ الثمانينات على لقب نجمة مصر الأولى. لكن العاصمة اللبنانية بيروت نجحت بجمع الممثلتين القديرتين لتصوير مشاهد تجمعهما في مسلسل جديد، فانتشرت صورة لنبيلة عبيد وناديا الجندي على متن الطائرة المُتجهة إلى بيروت. وتداول روّاد الإنترنت الصورة بكثافة للنجمتين الشهيرتين، فما سرّ الخلاف السابق بين ناديا الجندي ونبيلة عبيد؟ كانت نبيلة عبيد قد كشفت سابقاً عن عدم معرفتها سبب القطيعة بينها وبين ناديا الجندي، إلا انها أوضحت موقفها عندما قدّمت العزاء في والدة الأخيرة.

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