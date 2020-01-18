مدرب النصر الإماراتي: لقب كأس الخليج العربي دفعة قوية لنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد كرونوسلاف يورشيتش مدرب النصر الإماراتي أن بطولة كأس الخليج العربي التي توج بها فريقه تمنحه دفعة قوية فيما تبقى من الموسم الحالي.

وتوج النصر بطلا للمسابقة، بعد فوزه على شباب الأهلي 2-1 في نهائي البطولة مساء يوم الجمعة، على استاد زعبيل.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" بعد المباراة قال كرونوسلاف: "بالتأكيد أنا سعيد بالتسجيل في الدقيقة الأولى، لأن هذا أمر مهم للغاية في مثل هذه اللقاءات".

وسجل الإسباني ألفارو نيجريدو هدفا مبكرا للنصر بعد مرور 7 ثوان من انطلاق المباراة، ليفتح طريق فريقه نحو التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

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وأضاف مدرب النصر: "الهدف منحنا دفعة قوية للأمام، نجحنا في مواصلة الأداء الجيد، رغم أننا لم نلعب بشكل مميز في آخر مباراتين".

وتابع: "جماهير فريقنا الآن تتحدث عن التتويج بالبطولات والألقاب ولديهم طموحات كبيرة، لكننا بحاجة للوقت لمواصلة العمل".

وأنهى تصريحاته بقوله: "يمكننا البقاء على قمة الكرة الإماراتية ببذل كل ما لدينا، لكن لا أريد الحديث الآن عن المزيد من التتويجات".