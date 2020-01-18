صلاح يفسر سر صمود شباك يونايتد ويتحدث عن علاقته بماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سر فشله في هز شباك مانشستر يونايتد الذي يواجهه الريدز يوم الأحد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "أنفيلد".



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 61 نقطة جمعها من 21 مباراة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ5 برصيد 34 نقطة جمعها من 22 مباراة.

وسجل صلاح في شباك جميع الأندية التي واجهها مع ليفربول بالبريمييرليج منذ انضمامه للفريق عام 2017، عدا فريقي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

وقال صلاح في حوار لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يلعب ضدي بطريقة مختلفة عن الأندية الأخرى، إنهم يدافعون أمامي بطريقة مختلفة، ولكنني سعيد بهذا التحدي وطالما أن الفريق يفوز فدائما أكون سعيدا".

وأضاف: "يمكن رؤية المشجعين قبل وأثناء مباراة مانشستر يونايتد متحمسين للغاية لهذه المباراة ويريدون الفوز بها".

وتابع: "هناك منافسة كبيرة للغاية وهو أمر مهم لكن كلاعب ليس عليك زيادة الضغوط في عقلك، فالجماهير تدفعك للأمام لتقديم أداء أفضل لكن يجب النظر إلى المباراة بطريقة تقليدية مثل أي لقاء، نريد الحصول منها على النقاط الثلاث".

وتطرق صلاح للحديث عن منافسة زميليه السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو على تسجيل الأهداف، قائلا: "نحن لا ننظر إلى الأمر على هذا النحو، فإذا لم يسجل أي منا وانتهت المباراة بالتعادل وهذا لا يحدث في الكثير من الأحيان، فنكون غاضبين ومنزعجين من ذلك لكن عندما نكون في الملعب ونحقق الفوز فهو أمر رائع".

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وواصل: "الطريقة التي أفكر فيها هي أن كل شيء يبدأ من غرفة خلع الملابس، فالعلاقات مع زملائك يمكن أن تحدث فارقا كبيرا على أرض الملعب، ولدينا جميعا علاقات رائعة ببعضنا، وأعتقد أن ذلك يساعدنا في المباريات والتدريبات ويخلق مزاجا جيدا".

وأوضح: "في بعض الأحيان تكون هناك مباريات صعبة مثل مواجهة توتنهام في الأسبوع الماضي لكننا نجحنا في الفوز بسبب تجربتنا التي مررنا بها، وبالنسبة لي طالما أننا نفوز فأنا بخير".

وتابع: "أريد أن أفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولا أبالي كيف نفعل ذلك في المباريات الـ17 المقبلة، أريد فقط أن تكون البطولة من نصيبنا وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأتم: "عندما أتيت هنا لم نكن في صدارة الدوري ولقد كنا في المركز الرابع بعامي الأول ثم كنا في الوصافة الموسم الماضي، ولكن كلما سُئلت عما أريد تحقيقه فكان الأمر دائما هو الفوز بالبريمييرليج، ولقد اعتقدت دائما أن بإمكاننا تحقيق ذلك وهذا ما نحاول القيام به إذا بذلنا الجهد فسيأتي الثمار".

ولعب صلاح (27 عاما) 4 مباريات مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وشارك صلاح في 28 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بكل البطولات، وسجل 14 هدفا وصنع 8 أخرى.