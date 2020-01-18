عاصي الحلاني في ليلة من أجمل الليالي في دبي

أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً غنائياً كبيرًا، يوم الجمعة الواقع في ١٧ يناير الحالي، في دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25.

عاصي، الذي تألق خلال الحفلة بباقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، شاركه الغناء نجوم الموسم الخامس النهائيين من “ذا فويس”.

وعن هذه الليلة غرّد عاصي عبر حسابه على تويتر: “ليلة من احلى الليالي في دبي مع جمهور رائع الف شكر على محبتكم واستقبالكم وتفاعلكم”.

يذكر أن عاصي الحلاني كان مدرب برنامج “ذا فويس” لعدة مواسم سابقة وهو حالياً مدرب في برنامج احلى صوت في نسخة الاطفال.