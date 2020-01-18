سكارليت جوهانسون تواصل التألق في 2020 من خلال فيلم "الأرملة السوداء"

تواصل النجمة الأمريكية سكارلت جوهانسون، تألقها بعد سلسلة من النجاحات التي قدمتها من خلال أفلام شاركت فيها عام 2019.
ومن المقرر طرح فيلم Black Widow، والذي تؤدي فيه دور البطولة بشخصية ناتاشا رومانوف، وهو من إخراج "كيت شورتلاند".. ويشارك كل من روبرت داوني جونيور، و"فلونس بوغ" بطولة الفيلم.
الفيلم من نوعية الأكشن والمغامرات، ومن المقرر طرحه في شهر مايو، وتم تصويره في عدد من الدول منها أمريكا والنرويج والمجر.
وشاركت "سكارلت" عام 2019 بعدد من الأفلام الناجحة منها كابتن مارفيل، Avengers end game، وترشحت لجائزتي أوسكار عن أفلام "قصة زواج" و"جوجو رابيت".
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