شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصرع ممثلان مكسيكيان سقطا من جسر معلق خلال تصوير مشهد فى مسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقط ممثلان مكسيكيان من جسر معلق وتوفيا أثناء تدربهما على مشهد لمسلسل تليفزيونى مكسيكى شهير، وكشفت شبكة "تليفيزا" أمس الجمعة، أن خورخى نافارو سانشيز 46 سنة، ولويس جيراردو ريفيرا 30 عامًا، كانا فى مكسيكو سيتى يصوران مقطعًا يوم الخميس لصالح "سين ميدو لا فيرداد"، قبل أن يسقطا من فوق جسر معلق ويفارقان الحياة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال أحد موظفى إنتاج المسلسل لصحيفة El Financiero المكسيكية إن نحو 50 شخصًا من فريق العمل، كانوا متواجدين بعد الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى عندما انزلق نافارو سانشيز وجيراردو ريفيرا وسقطا من الجسر على ارتفاع 16 قدمًا فوق الأرض.



موقع سقوطهما



وفاة ممثلان مكسيكيان

وتم إعلان وفاة نافارو سانشيز فى مكان الحادث، كما تم نقل جيراردو ريفيرا من قبل المسعفين إلى مستشفى محلى حيث توفى لاحقًا، وفقًا لموقع El Universal.

ولم تقدم شبكة Televisa تفاصيلا عن الحادث، واكتفت ببيان موجز، إذ قالت الشبكة "صلواتنا مع أقارب خورخى ولويس جيراردو، الذين نتقدم إليهم بأحر التعازى".

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وقالت الشبكة إن الإنتاج كان على اتصال بسلطات مكسيكو سيتى، وأن أسرة Televisa فى حالة حداد.



خورخى نافارو سانشيز



لويس جيراردو ريفيرا

و"سين ميدو أ لا فيرداد"، أو "لا خوف من الحقيقة"، تم بثه لأول مرة فى عام 2018 ومن المقرر أن يبدأ موسمه الثالث هذا الصيف.

وتستند السلسلة إلى متسلل يصبح بطلًا حضريًا يقاتل من أجل الظلم الاجتماعى من خلال إنشاء مدونة فيديو، ويتناول قضايا مثل التنمر والفساد وتهريب المخدرات.

ولعب جيراردو ريفيرا دورًا فى سلسلة أفلامNarco ، El Señor de los Cielos.