شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي.. وأشرف زكي يوضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة نادية لطفي في مستشفي المعادي لتدهور مفاجئ في حالتها الصحية إثر وعكة أصابتها بسبب نزلة شعبية حادة الأمر الذي أدى إلى نقلها لغرفة العناية المركزة.

الخليج 365 اتصل بالدكتورأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والذي يتابع حالتها لحظة بلحظة فقال: الحمد لله تم استقرار حالتها وأطمأن محبيها في كل الوطن العربي وأطالبه بالدعاء لها بالشفاء التام والعاجل ولكن حالتها حاليا استقرت تماما .

نادية لطفى من أهم نجمات الزمن الجميل، ولها مدرسة خاصة فى الأداء التمثيلى، الذى لا يقف عند حاجز الانفعال مع المشهد السينمائى، بل يمتد للتعبير عنه بالصمت والدموع والابتسام ونظرات العيون، وقدمت للسينما تجارب مهمة فى تاريخها منها "الخطايا" مع العندليب عبد الحليم حافظ، إخراج حسن الإمام، و"قصر الشوق" مع يحيى شاهين، لنجيب محفوظ وإخراج حسن الإمام، و"السمان والخريف" مع محمود مرسى، قصة نجيب محفوظ، إخراج حسام الدين مصطفى، و"الناصر صلاح الدين".