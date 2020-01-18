الموت يفجع الفنان المصري حسام داغر

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 11:54 صباحاً - توفيت والدة الفنان ” حسام داغر ” في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في أحد المستشفيات الخاصة إثر تعرضها لأزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع مع المرض حيث كانت تعاني من مرض القلب .
وكتب الفنان المصري ” محمد على رزق ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أنه من المقرر أن تشيع الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة .
يذكر أن الفنان حسام داغر كان قد نشر صورة لوالدته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجه لها من خلالها رسالة مؤثرة قال فيها : ” يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي .. من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني ” .
وتابع : ” الدكاترة بيقولوا إنهم بيعملوا اللي يقدروا عليه خصوصا بعد توقف عضلة القلب الصبح ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط .. وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت ” .
وأضاف طالبا من الجمهور الدعاء لها : ” وحياة أغلي ما عندكم اللي يقدر يدعي يدعي الدعاء بيغير القدر زي المرة الي فاتت كانت اتحسنت شوية و فاقت من الغيبوبة و بصت و ضحكتلنا و عرفتنا .. استحلفكم بالله الدعاء و دي اخر مرة اطلب فيها حاجة من أي حد .. يارب يارب شوفو ضحكتها زي الاطفال ازاي يا رب يا رب خليك جمبي ” .
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