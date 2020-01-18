شاهدوا سلمى رشيد ترد بقوة على دنيا بطمة.. هل شمتت بها بقضية “حمزة مون بيبي”؟

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 11:54 صباحاً - علقت الفنانة المغربية سلمى رشيد على تورط مواطنتها الفنانة دنيا بطمة في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة “حمزة مون بيبي” في ظل ما تحظى به من اهتمام إعلامي وجماهيري كبيرين بسبب تورط شخصيات معروفة بالتشهير وابتزاز نجوم ومشاهير مغاربة وعرب، وقالت سلمى إنها ليست فرحة بتورط دنيا في هذا الحساب.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية على هامش حضورها فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان “كازا آرت” بمدينة الدار البيضاء قائلة: “يمكن الناس يستغربوا من جوابي لكن أنا مفرحناش نهائيًا بالعكس وللأسف هذا شيء واقع، وأنا بقات فيها بقات في بنتها أكتر أنا أمْ حاليًا ومنبغاش فيها هذا إحساس الأم إن البنت بعيدة على ابنتها صعيب”.

واستطردت: “هاجمني وسبني وفعل كل شيء ولكن أنا مقعداش أشوف هذا يسب وهذا مثالي لكن أنا مركزة فقط على فني ومشواري الفني والله يوفق الجميع ويسهل للجميع”.

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من جانبها ردت دنيا بطمة على طريقتها على تصريحات سلمى رشيد وذلك من خلال حسابها عبر “إنستغرام” مستخدمة خاصية “الاستوري” ونشرت صورة لها برفقة ابنتها الصغيرة “غزل” وعلقت قائلة: “ناري غزل شحال بعيدة بيني وبينها صبع ديال التيساع عمري دايمًا معايا حتى النوم”، في إشارة إلى أنها لم تبتعد عن ابنتها كما صرحت سلمى رشيد بواقع إحساس الأم.

ويأتي تعليق سلمى رشيد على تورط دنيا بطمة في هذا الحساب رغم الخلافات القائمة بينهما؛ فمن المعروف أن هناك مناوشات تدور غالبيتها حول الأمور الفنية ومن هي الفنانة الأفضل في المغرب علاوة على اتهام دنيا بطمة سابقًا لسلمى رشيد بسرقتها لقب سفيرة القفطان المغربي منها ناهيك عن مهاجمتها لها بشكل مستمر.

وكانت قد استدعت الشرطة المغربية متحولا جنسيا يُدعى نوفل بن موسى الملقب بـ”صوفيا طالوني” للتحقيق معه بعد ورود اسمه على قائمة المشتبه بهم في التورط بتهم التشهير بنجوم ومشاهير مغاربة وعرب في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة “حمزة مون بيبي”.