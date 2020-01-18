المتابعون يشبهون بسمة بوسيل لـ مايكل جاكسون.. شاهدوا ردّها المفاجئ

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 11:54 صباحاً - ردت مصممة الازياء المغربية ​بسمة بوسيل​ على التعليقات التي تتلقاها دائماً من قبل بعض المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والذين يشيرون فيها إلى أنها أصبحت تشبه نجم البوب العالمي الراحل ​مايكل جاكسون​ خاصةً بعد خضوعها لعمليات تجميل.

ونشرت بوسيل صور مركبة لها ولجاكسون وعلّقت بالقول:”آمل أن أصبح يوماً ما أسطورة مثله”.من ناحية اخرى، تعمل عز الدين في الوقت الحالي على قراءة مجموعة سيناريوهات، لتستقر على العمل الذي ستشارك به في الدراما التلفزيونية العام الجديد.