بكلمات مؤثرة.. شيرين رضا تنعي كلبها

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 11:54 صباحاً - نعت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ كلبها، الذى توفي مؤخرا، ونشرت صورة سيلفي لهما عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت معلقة بكلمات مؤثرة: “سوف أراك في الجهة الأخرى بين النجوم، ابنى وأفضل صديق لى منذ 12 عاما”.

ومن المعروف أن الممثلة شيرين رضا من أكثر الفنانات التي تدعم قضايا حقوق الحيوانات فى مصر، حيث وجهت طلبت من المسؤولين النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان حين كتبت: “نداء إلى المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامها ومنع أذيتها، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه”.