- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 11:54 صباحاً - نعت الممثلة المصرية شيرين رضا كلبها، الذى توفي مؤخرا، ونشرت صورة سيلفي لهما عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت معلقة بكلمات مؤثرة: “سوف أراك في الجهة الأخرى بين النجوم، ابنى وأفضل صديق لى منذ 12 عاما”.
ومن المعروف أن الممثلة شيرين رضا من أكثر الفنانات التي تدعم قضايا حقوق الحيوانات فى مصر، حيث وجهت طلبت من المسؤولين النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان حين كتبت: “نداء إلى المسئولين برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامها ومنع أذيتها، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه”.
كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. شيرين رضا تنعي كلبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.