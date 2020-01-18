فن ومشاهير

مغنية البوب ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مغنية البوب ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020

انفصل الملياردير و رجل الأعمال السعودي حسن جميل عن مغنية البوب وعارضة الأزياء والممثلة البربادوسية روبين ريانا فينتي والمعروفة عالميًا باسم ريهانا.

 

ووفق ما نشرته مجلة ”هاربر بازار“ النسائية، فإن حسن جميل31 عامًا وريانا 31 عامًا بعد علاقة عاطفية قاربت ال3 سنوات أعلنا انفصالهما بشكل نهائي، ودائمًا كان يظهر الثنائي أثناء رحلات السفر سويًا وأثناء جولات التسوق.

Advertisements

 

وبدأ الثنائي في المواعدة شهر يونيو/حزيران لعام 2017 وفي البداية كانا حريصين على إبقاء علاقتهما متوارية عن الأنظار ولكن تم تصويرهما معًا عدة مرات وذلك اثناء سفرهما معا وحضورهما سويًا لألعاب الليكرز وتم تصويرهما عدة مرات داخل حمامات السباحة لكن الثنائي لم يظهرا بشكل رسمي على السجادة الحمراء في أي حدث رسمي من قبل.

 

وصرح مصدر مقرب لصحيفة ”يو أس ويكلي“ أن السبب الذي جعل الثنائي يبدأ المواعدة وعلاقتهما العاطفية هو شخصيتيهما المختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض، فقد كانت علاقتهما عبارة عن إنجذاب الأضداد فكلاهما مختلف ولكنهما يعملان لصالح بعضهما البعض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مغنية البوب ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا