مغنية البوب ريهانا تنفصل عن الثري السعودي حسن جميل

السبت 18 يناير 2020

انفصل الملياردير و رجل الأعمال السعودي حسن جميل عن مغنية البوب وعارضة الأزياء والممثلة البربادوسية روبين ريانا فينتي والمعروفة عالميًا باسم ريهانا.



ووفق ما نشرته مجلة ”هاربر بازار“ النسائية، فإن حسن جميل31 عامًا وريانا 31 عامًا بعد علاقة عاطفية قاربت ال3 سنوات أعلنا انفصالهما بشكل نهائي، ودائمًا كان يظهر الثنائي أثناء رحلات السفر سويًا وأثناء جولات التسوق.

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وبدأ الثنائي في المواعدة شهر يونيو/حزيران لعام 2017 وفي البداية كانا حريصين على إبقاء علاقتهما متوارية عن الأنظار ولكن تم تصويرهما معًا عدة مرات وذلك اثناء سفرهما معا وحضورهما سويًا لألعاب الليكرز وتم تصويرهما عدة مرات داخل حمامات السباحة لكن الثنائي لم يظهرا بشكل رسمي على السجادة الحمراء في أي حدث رسمي من قبل.

وصرح مصدر مقرب لصحيفة ”يو أس ويكلي“ أن السبب الذي جعل الثنائي يبدأ المواعدة وعلاقتهما العاطفية هو شخصيتيهما المختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض، فقد كانت علاقتهما عبارة عن إنجذاب الأضداد فكلاهما مختلف ولكنهما يعملان لصالح بعضهما البعض