كارول سماحة تتألق بحفل أسطوري في “شتاء طنطورة” – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: احتضن مسرح “مرايا” ضمن مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، واحدة من أقوى الحفلات الغنائية والطربية، التي أحيتها النجمة اللبنانية كارول سماحة.
وتألقت سماحة بأجمل أغانيها، “ابن بلدي”، “اتطلع فيي”، “أضواء الشهرة”، ”اسمعني” ،”أنا جيت”، والعديد من أغانيها الممتعة، فأشعلت المسرح في أجواء شتوية رائعة.
وتحدثت سماحة لجمهورها، قائلة: “لي الشرف التواجد للمرة الثانية مع الجمهور السعودي، وللمرة الأولى على مسرح عريق جداً في مهرجان شتاء طنطورة”.
ووجهت الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وأضافت: “الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، على الطفرة التي تشهدها البلاد في فترة قصيرة للغاية”.
وأرسلت تحياتها إلى المرأة السعودية، موضحة: “لا بد أن أقدم التحية للمرأة السعودية، وأقول لها أنتِ إمراة مناضلة وصبورة للغاية”.
وعبّرت عن حزنها بالأوضاع في لبنان: “لا أستطيع أن اخفي الغصة الموجودة في قلبي بسبب الظروف التي يمرّ بها لبنان، أتمنى أن تنتهي سريعاً وأن يعود لبنان بلد الحب والأمان”.
وأحيت سماحة حفلها الثاني في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في العلا بعد نجاح حفلها الأول ضمن موسم الرياض في المملكة، وهو الحفل الذي تألقت فيه بشكل واضح.
ويعتبر مسرح “مرايا” تحفة أوبرالية سعودية وسط تراث مدينة العلا في ظل أجواء طنطورة الساحرة ، ويتسع حوالي 500 شخص، ويحظى المسرح بتقنيات عصرية حديثة من أجهزة الصوت والمستوى على أعلى المستويات العالمية.
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