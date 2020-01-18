بعد علاقة دامت لثلاث سنوات.. ريهانا تنفصل عن حبيبها السعودي

متابعة بتجـــــــــــرد: أفادت مصادر صحفية أجنبية أن الفنانة ​العالمية ريهانا​ انفصلت عن حبيبها رجل الأعمال السعودي ​حسن جميل​ بعد علاقة دامت لثلاث سنوات.

ولم توضح المصادر أسباب هذا القرار الذي اعتبره البعض مفاجئ خصوصاً ان ريهانا كانت متعلقة جدا بحسن لكن أفيد ان الفنان دريك قد يكون له علاقة بالموضوع.

يذكر ان علاقة ريهانا وحسن تعود الى عام 2017 حين تم رصدهما لأول مرة من قبل الصحافة وانتشرت صورهما على كل مواقع التواصل الاجتماعي في وضع عاطفي داخل مغطس السباحة خلال عطلتهما سوياً في إسبانيا