الموت يُفجع نداء شرارة.. “يا رب الفاجعة كبيرة”

متابعة بتجــــــــــرد: فُجعت الفنانة الأردنية نداء شرارة بوفاة شقيقها إثر حادث سير مروّع عن عمر يُناهز 26 سنة. ونعت نجمة The Voice نداء شرارة شقيقها الراحل عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام قائلةً “أخويا مات، 26 سنة مات، شب راح في حادث”. وأضافت بحزنٍ “كنت وعدته أجهّز له بيته عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوّز وعامل جمعيّة آخر الشهر بدو يقبضها عشان أخطب له”. وختمت نداء شرارة “يا رب الفاجعة أكبر مني، أكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يا رب، صبر أمي، قلبي بينعصر يا رب”.

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