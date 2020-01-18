ميريام فارس بمزاجٍ سيء.. هذا هو سرّ غيابها عن مواقع التواصل الإجتماعي

متابعة بتجــــــــــرد: تساءل محبّو النجمة اللبنانية ميريام فارس عن سرّ غيابها عن مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين، وأرسلت لها معجبة هذه الرسالة قائلةً: “الجميع يتساءل كيف حالك؟ اين انت؟ انقطعت عن التواصل معنا في اليومين الماضيين.. أرجوك قولي شيئاً”.

وسرعان ما جاء الردّ من ميريام فارس الّتي أشارت إلى ان مزاجها سيء بسبب وضع البلد في لبنان، فكتبت: “لست بمزاج جيّد في الفترة الأخيرة بسبب الوضع في لبنان.. بس انتو بتشيلوا الهم عن القلب”.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس أحيث في الأيام الماضية عدداً من الحفلات في المملكة العربية السعودية، وتكللت جميعها بالنجاح حيث احتشد الآلاف لملاقاة ملكة المسرح.

وطرحت ميريام مؤخراً كليب كليب خاص لأغنية “حبيبي سعودي” بمشاهد ولقطات حصرية من مشاركتها في الفعاليات الفنية بالسعودية، والأغنية من كلمات وليد الحَسَنية، ألحان يوسف العماني وميكس وماسترينغ محمد عصمت.