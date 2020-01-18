مصادر في التحقيق: نانسي عجرم وفادي الهاشم لا يعرفان المعتدي.. والفيديوهات تثبت حقيقة ما حدث

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مصادر التحقيق أنّ “كل التحقيقات أثبتت أن عائلة الفنانة نانسي عجرم والطبيب فادي الهاشم، لا يعرفان المعتدي إطلاقاً ولم يعمل عندهما بتاتاً، وأن الفيديوات كلها حقيقية تثبت إفادة الدكتور الهاشم وعائلته وعمّاله السوريين والأجانب، وأن كل ما يشاع عكس ذلك هو للضغط والابتزاز”.

وفي معلومات خاصة لـ”النهار”، فإنّ “المسدس الذي استعمله الهاشم للدفاع عن نفسه هو مرخص، من نوع Automatic Glock 17، قادر على إطلاق 30 طلقة خلال ثوانٍ، وإن الحالة التي كان فيها الهاشم طبيعية وفقاً للمعطيات التي وُجد فيها بعد الضغط والتهديد اللذين مارسهما المعتدي المقنّع والمسلح داخل بيته وفي غرفة منامه بعد منتصف الليل، وخصوصاً عندما اتجه إلى غرفة الأولاد”.

ووفق قانون العقوبات، “لا يعاقب الفاعل على فعل دفعته الضرورة إلى أن يدافع عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر”.