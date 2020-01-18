نداء شرارة تُفجع بوفاة شقيقها الشاب قبل خطوبته

فُجعت الفنانة الاردنية وحاملة لقب “ذا فويس” بوفاة شقيقها الشاب البالغ من العمر 26 عاماً اثر حادث سير مروع.

واعلنت “شرارة” عن الفاجعة التي اصابت العائلة عبر حسابها على انستغرام مشيرة ان شقيقها توفي في حادث سير مروع قبل اعلان خطوبته نهاية الشهر.

ونعت نداء شقيقها وقالت: “شقيقي مات 26 سنة مات، شاب توفي بحادث، كنت وعدته اجهز له منزله لأنه يريد أني تزوج، كان يريد ان يتزوج وعامل جمعية، آخر الشهر سيقبضها كي اخطب له يا رب الفاجعة اكبر مني اكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يارب صبر امي قلبي ينعصر، يارب”.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من نداء شرارة بعد هذه الفاجعة الكبيرة.