منة عرفة تكشف حقيقة ارتباطها بيوتيوبر مصري شهير

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بداية العام الجديد وبدأت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، تنشر صورا لها مع اليوتيوبر المعروف علي غزلان، وصفها كثيرون بالعاطفية والرومانسية والتي تشير إلى وجود قصة حب تجمعهما خلال الفترة الحالية.

وكانت آخر صورة نشرتها منة، منذ ساعات عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت فيها بصحبة غزلان، وعلقت عليها: "الأفضل على الإطلاق" مرفقة تعليقها برمز تعبيري عبارة عن "قلب".

وتواصل "فوشيا" مع منة عرفة في اتصال هاتفي، لتوضح حقيقة ما إذا كانت سترتبط باليوتيوبر المصري خلال الفترة المقبلة، فأجابت قائلة: "أنا وغزلان أصدقاء مقربون للغاية، وكل ما يجمعنا علاقة طيبة في حدود الصداقة لا أكثر".

وأضافت: "إذا كان هناك أي ارتباط أو ما شابه سوف أعلن الأمر، ولن أخفي ذلك عن جمهوري ومتابعيي".

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد كل الشواهد على وجود علاقة عاطفية تجمع بين منة وغزلان؛ إذ أوضحت مصادر مقربة من الفنانة الشابة، أن الأخيرة تتكتم على الأمر، لحين حدوثه بشكل رسمي، ومن ثم ستقوم هي بنفسها بالإعلان عنه.

وكان متابعو منة عرفة قد تنبأوا بخطوبة منة وغزلان، في تعليقات انهالت كالنار في الهشيم على صورتها الأخيرة، من بينها "هتتجوزا امتى بقى؟!"، "قوليلنا يا منة حددتوا ولا لسة؟!"، وغيرها من التعليقات.

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وقالت منة في لقاء سابق مع "فوشيا"، إنّها تتعرّض للنقد الشديد، بسبب عدم تقبّل البعض فكرة أنّها لم تعد طفلة، وأصبحت هناك تغيّرات في ملامح وجهها، وشكل جسمها، وبالتالي، فإنّ طبيعة ملابسها وأزيائها اختلفت، لتتناسب مع طبيعة عمرها.

وأشارت منة إلى تفاعل الجمهور معها في الأماكن العامة خلال التسوق أو الاختلاط بالناس خاصة ملاحظاتهم كبر سنها، وقد اعتادوا على مشاهدتها طفلة الشاشة المصرية.

وعن حياتها الفنيّة أضافت أنّها تبدأ حاليا طريقها الفني من جديد؛ وهو ما يجعلها تركز على اختيار الأدوار والأعمال المعروضة عليها، وهو السبب وراء رفضها عددا من الأعمال السينمائية التي اعتبرتها غير مناسبة للفترة الحالية.

وعن مشاركتها الفنان أحمد حلمي فيلم "مطب صناعي" وصفت التجربة بقولها: "هذه أجمل تجربة في حياتي"، متمنية أنّ يجمعها عمل آخر مع حلمي قريبا.