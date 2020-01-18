نداء شرارة تنعى شقيقها: كان يستعد للزواج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجعت الفنانة الأردنية نداء شرارة، اليوم السبت بوفاة شقيقها الذي يبلغ من العمر 26 عاما إثر حادث سير مؤسف.

وقالت شرارة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "اخوي مات 26 سنة، شب راح حادث، كنت وعدتوا اجهزله بيته عشان بده يتجوز، كان نفسه يتجوز وعامل جمعية آخر الشهر بده يقبضها عشان اخطبله".

وتابعت نداء شرارة: "يارب الفاجعة أكبر مني اكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يارب صبر امي قلبي بينعصر، يارب”.

وحول تفاصيل العزاء أشارت نداء شرارة إلى تقبل التعازي في جمعية السافرية، الواقعة في منطقة جبل الزهور عقب صلاة عصر اليوم، خاتمة بالقول: "استودعتك الله يا حبيبي، الله يصبرنا كسرتنا يا اخوي".

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وتلقت شرارة المواساة من عدد كبير من النجوم؛ إذ قدم نجم ستار أكاديمي محمد شاهين العزاء لزميلته، إضافة للفنانة دنيا عبد العزيز والمغربية جيهان خليل وديانا كروزن وميرهان حسين التي واستها قائلة: "حبيبتي البقاء لله ربنا يصبركم و يرحمه ويجعل مثواه الجنة قلبي معاكي".

يذكر أن نداء شرارة حازت على لقب “ذا فويس- أحلى صوت” في موسمه الثالت عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من تونس وعلى يوسف من العراق وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.

ولاقت شرارة الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

وكانت نداء شرارة بدأت الغناء وهي في الخامسة عشرة من عمرها؛ حيث لم تلتفت كثيرا لموهبتها وصوتها الدافئ، وبعدها بدأت شرارة تدندن مع نفسها، وأمام أفراد عائلتها ومع صديقاتها، ومن ثم معلماتها في المدرسة اللواتي أشدن بأدائها الأغنيات الوطنية، تلاه انضمامها لفرقة عمون للفنون والتراث، ووقفت على خشبة المسرح وغنت العديد من الأغنيات الأردنية في حفلات ومناسبات عدة حظيت بإعجاب الحضور، إلى جانب مشاركتها في مهرجان الأغنية الأردنية، وأوبريت الملك المعزز، بالإضافة لمشاركتها بأمسيات مهرجان جرش.

يشار أيضا إلى أن شرارة طرحت مؤخرا أغنية "بس يقبرني" من إنتاج وتوزيع جان ماري رياشي، كلمات تيم، ألحان جان ماري رياشي، ولاقت نجاحا واسعا.