نانسي عجرم تثير استغراب المتابعين بصورة مع ابنتيها.. ما قصتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد صمت طويل حيال قضية زوجها فادي الهاشم، نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر تويتر صورة تجمعها بابنتيها ميلا وايلا.

وعلقت عجرم على الصورة التي نشرتها: "انتو الدني... وبروحنا منحميكن".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع الصورة بشكل كبير، في ظل قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى على يد فادي الهاشم زوج نانسي عجرم إثر دخول موسى إلى منزل النجمة اللبنانية.

واستغرب بعض المتابعين من توقيت نشر نانسي لصورة أولادها في ظل تداعيات عائلة القتيل واتهامهم لزوج نانسي بقتل ابنهم محمد موسى.

وكانت القاضية غادة عون ادعت يوم الأربعاء على الهاشم‬⁩ بجرم قتل موسى عمدا، وفقا للمادة 547 في قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229.

وأحيل ملف القضية على قاضي التحقيق نقولا منصور، ليقول الأخير كلمة الفصل قريبا في القضية التي أثارت الرأي العام ودارت حولها الكثير من الشبهات.

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يشار إلى أن نانسي وزوجها يتعرضان لحملة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحميلهما مسؤولية مقتل الشاب، بالاستناد إلى أخبار حول عمل الموسى في منزلهما.

وذكرت بعض الصّحف السورية أن زاهر حجو المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا كشف أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة موسى وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا. كما سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية في دمشق وحمص. على أن يتمّ رفع الموضوع إلى القضاء السوري لإطلاعه على حقيقة الموضوع وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.

وعلى إثر ادعاء القاضية عون، أصدر غابي جرمانوس محامي الدفاع عن الهاشم‬⁩ بيانا قال فيه: "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس".

وتابع جرمانوس: "من الطبيعي الادعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات، وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الهاشم ويتمّ توصيف فعل الهاشم بالدفاع المشروع وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".

واختتم المحامي بيانه: "إن ترك الهاشم من قبل النائب العام الاستئنافي تمّ بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".