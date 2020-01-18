ريهانا تنفصل عن السعودي حسن جميل.. هل تعود لحبيبها السابق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت النجمة العالمية ريهانا عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل بعد علاقة عاطفية استمرت لحوالى ثلاثة أعوام، في حين لم يكشف أي منهما سبب انفصالهما، وفقا لتقرير مجلة يو اس ويكلي.

وفي إحدى المرات القليلة التي تحدثت فيه ريهانا عن حسن، قالت إنها "بالطبع" تحبه، لكنها لم تقل إنها كانت تخطط للزواج أو أي شيء قريبا. أما عن رغبتها في الزواج فقالت في تصريحات لمجلة Interview الأمريكية: "العلم عند الله فقط".

وكانت مجلة كوزموبوليتان الأمريكية قد نقلت عن مصادر مقربة من الثنائي قوله: "إنهما يفهمان بعضهما بعضا بشكل جيد للغاية وهناك تناغم بين شخصيتيهما.. وكلاهما مختلفان تماما، لكن هذا في صالحهما".

وفي غضون ذلك، عادت المجلة بالجمهور إلى شهر أكتوبر الماضي عندما حرصت ريهانا على حضور عيد ميلاد حبيبها السابق المغني الكندي العالمي دريك، وأثارت التساؤلات حول إمكانية عودة المياه إلى مجاريها بينهما.

ولفتت المجلة إلى أنه ورغم تصريح ريهانا بأنها هي وحبيبها السابق ليسا صديقين، إلا أن النجمة العالمية لم تكف عن التحدث والتسامر مع دريك طوال الحفل؛ ما يعني عودة علاقتهما مرة أخرى، بالرغم من تصريحاتها بعد الانفصال لمجلة فوغ، بأنهما لن يكونا صديقين بعد الآن.

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وبحسب مصدر مقرب لموقع E! News، مكثت ريهانا في الحفل لساعات طويلة، ورافقت دريك على الطاولة نفسها، وتجاذبا أطراف الحديث الممتزج بالضحكات المستمرة، وكان واضحا عليهما الاستمتاع معا بهذه اللحظات الذهبية.

جدير بالذكر أن علاقة دريك وريهانا لم تنته بالمشاكل أو الصراعات، وبقيت علاقتهما مستمرة يغلفها الود والاحترام، حتى بعد انتهاء علاقة الحب بينهما، إلا أنهما ما زالا صديقين، وهو ما صرحت به ريهانا العام الماضي بعد انفصالهما حيث قالت: "ربما لم نعد صديقين ولكننا لسنا أعداء، وستظل علاقتنا متزنة؛ فالانفصال اختيارنا سويا وليس فرضا علينا".

واحتفل دريك بعيد ميلاده في أحد الملاهي الليلية في لوس أنجلوس، وحضرت ريهانا بصحبة صديقتين لها وكانت أنيقة للغاية؛ إذ ارتدت إطلالة أحادية اللون باللون الأبيض، عبارة عن تنورة قصيرة وسترة بأكمام طويلة، على حذاء برباط الكاحل باللون نفسه.