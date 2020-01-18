أصالة تعلق على دعوات الصلح مع أنغام.. وتعنف صحفية لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار إليها خلال حفلها الذي أحيته مساء أمس في القرية العالمية بدبي والذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى اليوم، وعلى هامش الحفل أجرت أصالة لقاءات إعلامية وصحفية تحدثت خلالها وللمرة الأولى عن إمكانية الصلح مع الفنانة المصرية أنغام، مؤكدة أنها ليس لديها مشاكل مع أحد.

وأوضحت الفنانة السورية أصالة أنها لا يوجد بينها وبين أحد مشاكل على الإطلاق، لافتة إلى أنها لا تحمل كرها لأحد، وأنها على استعداد للاستجابة لدعوات الصلح التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وتحديدا بعد طلاقها من زوجها طارق العريان وقالت: "إن شاء الله ما عندي مشاكل مع حدا".

وأكدت أصالة نصري أنها ليس لديها وقت فراغ لافتعال مشاكل، مشيرة إلى أنها لديها الكثير من الاهتمامات التي تجعلها غير متفرغة لمشاكل مع أحد وقالت: "ماني فاضية للمشاكل لافتعالها أو الاستمرار بها أنا إنسانة مشغولة لدي عملي وأولادي ومقابلة أصدقائي".

وعلى هامش تلك اللقاءات عنفت أصالة إحدى المراسلات وذلك عندما قالت لها المراسلة: "يا ست صولا"، فردت عليها أصالة بحدة شديدة قائلة: "صولا بس مو ست نقول صولا بس أوكي".

وأصبح اسم الفنانتين أصالة وأنغام حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الأولى طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان؛ إذ دشّن البعض هاشتاغ وسم طلاق أصالة عبر "تويتر" ليعبروا من خلاله عن آرائهم في انفصال أصالة وطارق العريان؛ إذ تناولوا الحديث عن علاقات أصالة ببعض المتخاصمين معها كأحلام وفجر السعيد وأنغام، وعن أسباب الطلاق وعن مدى الشماتة التى تحظى بها؛ لأنه كان واضحًا من رسائلها المبطنة وتصريحاتها في حفلاتها الأخيرة.

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وهناك دلائل أو مؤشرات تشير إلى تصالح أصالة وأنغام؛ فمن الممكن أن تفكر أصالة في التقليل من خصوماتها مع البعض في ظل رفض أحلام رفضا قاطعا الحديث بشأن تصالحهما وأنها كإنسانة انتهت تماما من حياتها، إضافة إلى أن فجر السعيد لن تتصالح معها؛ لأنه لا مجال في الحديث بينهما بعد كمّ التجاذبات بينهما خاصة وأن خصومة أحلام لأصالة كان بسبب فجر السعيد.

ويعد صلح أصالة وأنغام هو الأقرب حاليا كونهما تواجدتا للمرة الثانية بحفل في السعودية على هامش فعاليات "موسم الدرعية" وكانت هناك مساع للصلح بينهما وتداولت بعض الأنباء عن توجه بين أصدقاء الطرفين والمقربين منهما لمصالحتهما؛ إذ أثير الأمر أيضا في حفلهما الذي أقيم في أبريل الماضي على مسرح الملك فهد بن عبد العزيز بالرياض، ومن هنا ربما يجمعهما حفل جديد خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن أصالة هي من تقرر ذلك الصلح؛ لأنها هي من بدأت خلافها مع أنغام وربما تعيد النظر في قرارها، خاصة وأنها فاجأت متابعيها مؤخرا بظهورها مع إحدى صديقاتها في مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنية جديدة لها وهي تدندن بأغنية "حالة خاصة جدًا" وهي عنوان ألبوم الفنانة أنغام الأخير، وتداول وقتها متابعون المقطع، معتبرين أنه ربما يمهد لعودة العلاقة بينهما رغم دهشة الكثيرين من موقف أصالة وأدائها أغنية لأنغام.

وكانت المشاكل وقعت بين أصالة وأنغام بعد زواج الثانية من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فشنت أصالة هجوما عليها خاصة وأن زوجة إبراهيم الأولى ياسمين عيسى هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، وأثار زواج الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية وصلت حد نشوب خلاف بين أنغام وأصالة بسبب هذه الزيجة رغم العلاقة القوية التي تجمعها بزميلتها.